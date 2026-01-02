1日、群馬県富岡市の住宅から遺体で発見された81歳の女性の死因は、首を圧迫されたことによる窒息死であることが判明しました。警察によりますと、群馬・富岡市で先月末から富田春枝さん（81）が行方不明となり今月1日、遺体で見つかった事件で、2日、警察は司法解剖の結果、春枝さんの死因は、手や指などで首を圧迫されたことによる窒息死だと発表しました。春枝さんは先月29日ごろから30日の間に亡くなったとみられています。こ