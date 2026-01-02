2月に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」（TBS中継）で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲に、Snow Manの新曲「STARS」を起用することが決定。1月2日に放送された、Snow Manのレギュラー番組の特番『それSnow Manにやらせて下さいSP』内で発表された。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催「STARS」は大舞台に挑む選手はもちろん、聴く人の背中を押してくれる応援歌。疾走