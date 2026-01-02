TBSは2月6日（金）に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のテーマ曲として、Snow Manの新曲『STARS』を起用すると発表しました。Snow Manは2020年に『D.D. / Imitation Rain』でメジャーデビュー。日本ゴールドディスク大賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）」で2022年から3年連続で受賞しています。昨年デビュー5周年を迎え、ますます勢いに乗るSnow Manの新曲が、TBSのオリンピック中継を盛り上げます。