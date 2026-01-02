【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー・ころんの新曲「宇宙☆最強の推し」のMusicVideoが、YouTube公式チャンネルで公開された。この度公開したオリジナル曲「宇宙☆最強の推し」は、YouTuberとして大活躍中のスカイピース「☆イニ☆」が作詞・作曲を手掛け、さらに歌唱にも参加した超豪華なコラボレーション楽曲。本楽曲は、「推し」への絶対的な想いや、リスナーの皆様と共に歩ん