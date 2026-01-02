◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）東京国際大は前回大会で２区区間記録（当時）を出したＲ・エティーリ（３年）が、本来の力を出し切れなかった。本番の１か月前の練習で左足甲を痛めており、「ペースを上げると痛むので、コントロールしながら走った。完走できたので最低限」。１８位から１５位に順位を