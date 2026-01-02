かまぼこがおいしく大変身！ 冷蔵庫で眠り始めているかまぼこで簡単おつまみ5選を作ってみましょう。 青のり、バターじょうゆなど多彩な味わいは、お酒にとても合います。 青のりの風味に包まれるマヨをつけてオーブンにかまぼこの甘みに合ううれしいさっぱり美味さまざまなお酒に合うバリエ お正月に食べきれなかったかまぼこで多彩な味わいのおつまみを用意できるレシピ4選。揚げる、オーブンで焼く、炒めるといったさまざま