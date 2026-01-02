◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）神奈川大は終始粘りきれず往路１４位に終わった。中野剛監督（５２）は「（全体的に）まとめが悪いというか、最後の３キロが悪かった。そこの積み重ねがタイムに表れている」とつぶやいた。逆転シードに向けて、「来年、キャプテンをやる大岩蓮（３年）は、２年前にお兄