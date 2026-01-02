1970年4月、月に向かうアポロ13号で爆発事故が発生し、搭乗していた宇宙飛行士は命の危険にさらされました。彼らは月に着陸しないまま帰還し、月面上のすべての科学研究がキャンセルとなりました。しかし、アポロ13号がたったひとつやり遂げた科学実験があります。それはブースター（サターンV型ロケットの3段目）を月に衝突させ、人工的な地震（月震）を引き起こすことでした。月震実験は、13号だけでなく11号以降すべてのアポロ