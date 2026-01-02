タレントで女優の久本雅美（67）がゲスト出演する「初笑い！松竹新喜劇新春お年玉公演」が2日、京都南座で開幕した。同劇場で久本が松竹新喜劇にゲスト出演するのは10回目。家族愛を描いた「まず健康」（Aプロ）に母親役として出演し「今年も南座でお正月を迎えられるのがとてもうれしいです。今年は（藤山）扇治郎さん、（渋谷）天笑さんが取り合う母親役でしたが、次回は2人がケンカしながら取り合う恋人役をやらせても