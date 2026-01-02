ぺこぱ・松陰寺太勇、メイプル超合金・カズレーザーが１２月２５日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。２人は、Ｍ−１グランプリ２０２５決勝を回想。松陰寺は「本当に俺、もう個人的に好きなのはもうドンデコルテ」と、準優勝したドンデコルテを絶賛。カズレーザーも「ドンデコルテは、おもしろいですね！去年の敗者復活ぐらいからずっと、おもしろいです」とうな