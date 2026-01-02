（台北中央社）昨年末に行われた中国による台湾周辺での軍事演習を巡り、与党・民進党の立法院党団（国会議員団）が提出した中国を非難する決議案が2日、立法院院会（国会本会議）で最大野党・国民党と第2野党・民衆党の反対により否決された。一方、民衆党の党団が提出した卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）に対するけん責決議案などは可決された。民進党の范雲立法委員（国会議員）が同日、交流サイト（SNS）に投稿した内