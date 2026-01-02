Jリートとは日本の不動産に投資する上場投資信託のこと。高い分配金利回りが魅力的な商品だ。2025年12月時点の市場平均利回りは4％を超える。しかも2025年は「値上がり益もゲットできる商品」として注目された。東証リート指数のチャートは2025年年始から上昇トレンドを描き、11月に約3年ぶりの2000ポイントに到達！ 力強い上昇の背景には何があったのか、2026年もこの勢いを続くのかを、Jリートのプロ5人が分析。専門家ならではJ