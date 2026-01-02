2026年1月1日、香港メディア・香港01は、香港で回転寿司チェーン・スシローと人気キャラクター「ちいかわ」のコラボグッズが発売され、トラブルが発生したと報じた。記事によると、今月1日に香港でスシローが「ちいかわ」のぬいぐるみマスコットやスマホストラップなどの限定グッズを発売開始したところ、テイクアウト利用客が猛烈な勢いで買い占めたため、店内で食事をしていた客が会計時に購入できないという事態が発生、トラブ