お笑いコンビ「爆笑問題」が2日、フジテレビ系「さんまのまんま42年目もあの頃のまんまSP」にゲスト出演。今秋のお笑い特番での一幕を振り返った。太田光は10月に放送されたTBSの特番「お笑いの日2025」で明石家さんまとコンビ「古希還暦」を組んで漫才を披露。さんまは「これがもうね、潰されて潰されて」と太田を差しながら振り返った。これに太田は手を叩きながら大爆笑。田中裕二も「ひどかったですね、第一声から噛ん