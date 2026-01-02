TBSで1月11日21時より映画『グランメゾン・パリ』をほぼノーカットで地上波初放送することが決定した。映画『グランメゾン・パリ』地上波初放送決定(C)2024映画『グランメゾン・パリ』2019年に日曜劇場枠で放送され、多くの作品ファンを生み出した木村拓哉主演の『グランメゾン東京』。 2024年の年末には完全新作スペシャルドラマ『グランメゾン東京』が放送、そして映画『グランメゾン・パリ』が公開され、興行収入42億円を超え