猫がみせる3つの八つ当たり行動 「なにもしていないのに突然猫に攻撃された」猫と暮らしていれば、一度くらいは経験したことがあるのではないでしょうか。これは、猫の八つ当たりです。人間としては「理不尽だ！」と叫びたくなるかもしれませんが、猫にとっては溜まったストレスを解放し、気持ちを落ち着かせるための行動です。 ここでは、猫がストレスを感じたときに見せやすい、代表的な八つ当たり行動を紹介します。