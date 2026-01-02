◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）東海大はシード圏内の１０位を死守した。１５位でタスキを受け取った４区の南坂柚汰（ゆうた、３年）が区間５位の好走を見せ、チームを１１位まで押し上げた。大会３日前には３８度の発熱があり、「不安があった」と両角速監督（５９）。アクシデントを感じさせない走り