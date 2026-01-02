◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）東洋大は２１年連続シードへ黄色信号がともった。酒井俊幸監督（４９）は「往路の要の２区、５区が全く機能しなかった」と唇をかんだ。１区の松井海斗（２年）が３位で流れを作るも、２区の西村真周（４年）が区間１９位で１７位と大ブレーキ。往路１５位と出遅れた指揮