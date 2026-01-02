女優水戸由菜（21）が1月8日開始のMBSの連続ドラマ「本命じゃなきゃよかったのに」（初回深夜1時59分、初回以降木曜深夜1時29分）に出演する。大人の“沼恋”ラブストーリーで、旅行代理店で働く樋口日奈演じる主人公、大沼実歩乃の会社の後輩、吉木友里を熱演する。転職してきた男性社員、嬉野栄成と実歩乃の関係に切り込み、初日から猛アプローチを仕掛ける役どころだ。水戸は「出演が決まった時はとてもうれしく、25歳という自