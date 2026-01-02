女優の鳴海唯（27）が1月10日にファン向け季刊誌「Magic hour」を発刊する。第1号はナチュラルをテーマに、親交あるカメラマン、三森いこ氏が撮影した撮り下ろし写真などを掲載。A5サイズで約20ページにわたる冊子になるといい、毎号異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で鳴海の新たな一面を切り取っていく。鳴海は「友人のカメラマンの三森いこちゃんとご飯を食べている際、何か自由に面白い事を一緒にやりたいねという話