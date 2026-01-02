2日夕方、石川県白山市で白山市議会議員の住宅兼店舗から火が出る火事がありました。この火事のけが人はいませんでした。午後4時20分ごろ白山市石立町の石地呉服店の住宅兼店舗から火が出ました。石地呉服店は白山市議会議員の石地宜一さんが営んでいて、木造2階建ての建物を焼き、火はおよそ3時間後に消し止められました。出火当時、家には家族がいたということですが、火事に気づき避難して無事だったということです。近くにいた