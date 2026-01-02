強い冬型の気圧配置が続く石川県内は、2日、断続的に雪が降り続きました。3日の午後には冬型の気圧配置は緩む見込みです。北陸地方の上空、約5500メートルにはマイナス39度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。午後3時現在の各地の積雪は珠洲で22センチ、白山河内で13センチ、輪島で10センチ、金沢で8センチとなっています。3日の昼までに降る雪の量は多い所で、加賀の平地で20センチ、加賀の山地で50センチ、能登の平地、山地で3