◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）予選会からの出場となった順大は、３年生以下のオーダーで６位と大健闘した。５区の小林侑世（３年）がゴールテープを切ると「よくやった」とメンバーは笑顔で出迎えた。長門俊介監督（４１）は、「１０番以内に入れたら（いいと思う）ぐらいだった。全員が目標タイムに届