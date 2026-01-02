【日大藤沢―聖和学園】前半、勝ち越しゴールを決めてベンチの仲間と喜ぶ日大藤沢・杉崎（右から５人目）＝Ｕ等々力（木田亜紀彦写す）第１０４回全国高校サッカー選手権第４日は２日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕなどで３回戦が行われ、神奈川代表の日大藤沢は２─１で聖和学園（宮城）に競り勝ち、１１大会ぶりのベスト８に進出した。日藤は前半３０分にＭＦ野口慶人（３年）がミドルシュートで