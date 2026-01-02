【新華社ウルムチ1月2日】中国新疆ウイグル自治区商務庁は、2025年に新疆で実施された投資誘致プロジェクトが4511件に上り、域外からの資金導入（実行ベース）は前年比13.9％増の1兆655億7100万元と初めて1兆元（1元＝約22円）の大台に乗ったと明らかにした。域外資金は、自治区経済の質の高い発展の力強い原動力となった。産業別の資金受け入れは、第2次産業が引き続き最多となった一方、第3次産業も増え、複数の産業分野で同