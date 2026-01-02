言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、子どもの頃の思い出が蘇るような、どこか懐かしい響きの言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るリズムを基本に、ぴったりとはまる2文字を見つけてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぱんなき□□□□めがねあお□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：むし正解は「むし」でした。▼解説それぞれ