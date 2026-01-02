◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）３日に行われる復路では、優勝争いと同様に、あるいはそれ以上にシード権（１０位以内）争いも熱い。９位の日大から１５位の東洋大まで３分５５秒の間に７チームがひしめく。１区間でもブレーキするとシード権争いから脱落するだろう。青学大が往路を新記録で制したため