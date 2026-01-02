◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）東農大は往路１３位だった。＊＊＊けがで苦しんだ松葉緑の大エースが、復活の好走を見せた。東農大は１万メートル日本学生界トップの記録を持つ前田和摩（３年）に初めての花の２区を託した。「想定を上回る走りができた。自分の殻を破ることができた」と１００回