◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）創価大の副主将を務める苦労人・黒木陽向（ひゅうが）の力走が仲間の好走を呼んだ。４年生で初の箱根は１区を任され、１４位でつないだ。流れを作り、２区のＳ・ムチーニ（３年）が区間５位の走りで７位に浮上。シード圏内８位で往路を終えた。けがにも悩まされながらたど