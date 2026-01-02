鹿児島県鹿屋市で2日夕方、住宅など3棟を焼く火事がありました。火事の後、この家に住む80代の女性と連絡がとれていないということです。 鹿屋警察署によりますと、2日午後4時半すぎ、鹿屋市輝北町諏訪原で「自宅が全焼し、横の牛舎に延焼している。同居の母と連絡がとれない」と、消防に通報がありました。 火はおよそ40分後にほぼ消し止められましたが、この火事で、無職・平野洋子さん（86）が暮らす木造平屋の住宅が焼け、隣