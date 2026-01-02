トランプ氏、イラン抗議者が攻撃されれば米国は「救出」する用意 トランプ米大統領は、悪化する経済危機に抗議したイラン市民のデモを背景に、抗議者らが当局に攻撃された場合、米国が救出に乗り出すと、ソーシャルメディアで表明した。 トランプ氏が投稿したのは米東部時間2日午前3時ごろで、イラン時間では同日の午前遅くだった。イランの通貨リアルは今週、過去最低水準に急落し、制裁措置で既に疲弊している同