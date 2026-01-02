ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、同12月18日に自身のインスタグラムで現役引退を発表し、ジャイアンツアカデミーコーチに転身することが決まった元巨人投手の今村信貴氏（31）が初のラジオ出演。引退を決意するまでの苦悩を語った。11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平