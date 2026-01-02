イランで激化している物価高などへの抗議デモをめぐり、アメリカのトランプ大統領はイラン当局が暴力的に鎮圧すれば「デモ参加者を救出する」意向を示しました。トランプ大統領は2日、自らのSNSに「もしイランがいつものように平和的なデモ参加者に向けて発砲し暴力的に殺害するようなことがあれば、アメリカは彼らを救うために行動を起こす」と投稿しました。そのうえで、「我々は万全の準備を整え、いつでも出動できる状態だ」と