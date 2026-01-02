B1東地区所属の千葉ジェッツは1月2日、マイケル・オウが12月28日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第17節の長崎ヴェルカ戦で負傷し、左膝内側側副靭帯損傷・脛骨骨挫傷と診断されたことを発表した。 中国出身で現在26歳のオウは、208センチ110キロのセンター。カリフォルニア州立大学ノースリッジ校出身で、2020年から母国でプレーした。昨シーズンに千葉J初のアジア特