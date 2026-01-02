FC東京は2日、DF室屋成(31)、DFバングーナガンデ佳史扶(24)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。室屋は2025年5月にハノーファー(ドイツ)から復帰し、J1リーグ戦17試合、天皇杯3試合に出場。バングーナガンデはJ1リーグ戦8試合、天皇杯4試合に出場した。以下、クラブ発表コメント■室屋成「2026シーズンもよろしくお願いします。You'll Never Walk Alone.」■バングーナ