徳島ヴォルティスは2日、アビスパ福岡からGK永石拓海(29)が期限付きで加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、福岡と対戦する全ての公式戦に出場できない。永石は2021年にセレッソ大阪から福岡へ期限付き移籍し、翌2022年から完全移籍。2025シーズンはJ1リーグ戦4試合、ルヴァンカップ3試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK永石拓海(ながいし・たくみ)■生年月日