２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。４区終了時は５位だったが、５区黒田（４年）が新記録の区間賞で４人を抜き、首位を奪った。早大は４区鈴木（１年）が区間賞に輝き、２位に入った。１８秒差の２位でゴールした早大の工藤（３年）は頭を抱え、むせび泣いた。チームは「往路をエンジに染める」を合言葉に、見事なレース展開を見せたが、最後の最後に主役の座を奪われた。３年連続で２区を担った主将の山口智