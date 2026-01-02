筆者の話です。母は施設で暮らしており、もうお正月に帰省することはありません。それでも、母の味が恋しくて、市販のお節を用意するようになりました。重箱を開けるたびに――あの台所の光景と、黒豆の香りがよみがえります。 母のお節が並ぶ食卓 お正月になると、実家の食卓はいつも母の手作りのお節でいっぱいでした。黒豆、伊達巻、煮しめ……どれも素朴で、温かい味。 「ちょっと味見させて」と口に入れる私を