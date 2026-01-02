◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）城西大が“５強”に食らいついた。５区の斎藤将也（４年）が右手を突き上げてゴールに飛び込んだ。「２区でビクター（キムタイ）が新記録、３、４区も耐え、負けたらしょうがないと思うぐらい頑張った」と、青学大・黒田に次ぐ５区２位の力走に声が弾んだ。櫛部静二監督（５