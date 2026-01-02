◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）出雲駅伝を制し、箱根でも初優勝を目指す国学院大は４位で往路を終えた。＊＊＊２人の主役がチームをけん引した。口火は国学院大５本柱の一人、１区の青木。約１７キロ過ぎから先頭に立つと、そのまま真っ先に鶴見中継所に飛び込んだ。１時間０分２８秒のタイム