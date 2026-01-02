１日のフジテレビ「クイズ＄ミリオネア」には、橋本環奈がゲスト出演した。新ＭＣに二宮和也を迎えての特番。着物姿の橋本はなんだかんだで１００万円まで獲得し、二宮が「ちょっと普通の話も。今までで一番この人お芝居すごいなと思った人は？」と問いかけた。橋本は佐藤浩市の名前をあげ「呑まれると思いました。空気が。一瞬にして本番のときのぴしゃって空気感とか」と回想。続けて「いらっしゃいます？」と逆質問した。