2025年に生まれた“新基準原付”と呼ばれるカテゴリー。原付二種に相当する51〜125ccの排気量でも原付一種に分類され、原付免許でも運転できるというものですが、「原付免許で125ccも運転できるようになる」という誤解も生まれたりしました。新基準原付は何が新しくて、従来の原付と何が違うのか？ 購入や走行する際に注意すべき点など、疑問点をまとめてみました。 Q1. 原付免許で125ccまで運転できる？新基準原付の導入がア