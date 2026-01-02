［高校選手権・３回戦］大津（熊本）２−１富山一（富山）／１月２日／フクダ電子アリーナ口にしたのは喜びの言葉ではなく、反省の弁だった。１月２日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、優勝候補のひとつに挙げられている大津が、V経験のある富山一と対戦。大熱戦を２−１で制した。後半27分に先制を許した大津は、31分に横浜F・マリノス入団内定のDF村上慶がヘディングシュートを叩き込み、同点に追い