能登半島地震から2年。甚大な被害を受けた石川県輪島市名舟町で御陣乗太鼓の打ち初め式が行われ、力強い太鼓の音で新年と復興を祈願しました。約450年受け継がれ、輪島市名舟町で生まれた男衆のみが叩くことが許される県の無形民俗文化財・御陣乗太鼓。本来、町の神社で行われる打ち初め式ですが、地震で神社が全壊したため、2025年同様、町内の集会所で行われ、町民や帰省した人など約60人が参加しました。打ち初め式は面や衣装を