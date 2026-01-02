◆全国大学ラグビー選手権準決勝早大３１―２１帝京大（２日・ＭＵＦＧスタジアム）関東対抗戦３位の早大が、同４位で４季連続日本一の帝京大に３１―２１で勝利。昨季決勝カード（１５●３３）の雪辱を果たし、ＳＯ服部亮太（２年）は「１年間準備してきたことをしっかりと出すところ、落ち着いてプレーしようと思っていた」とうなずいた。昨季も決勝のグラウンドに立った司令塔がいきなり見せた。前半５分、相手トライエ