男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、自身の２０２６年開幕戦であるツアー下部大会キャンベラ国際（オーストラリア・キャンベラ）で本戦入りしたことが２日、分かった。公式のエントリーリストで本戦入りした。錦織はエントリーの当初、本戦入りに向けて補欠３番目で、予選からの出場となっていた。しかし、２日の時点で、本戦から３人の欠場者が出て、錦織は本戦入りに繰り上がった。本戦は５日から始ま