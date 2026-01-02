気象庁によりますと中国地方では、あす（３日）昼前にかけて大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、山陰では２日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。 【画像をみる】中国地方 あす（３日）昼前にかけて大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意 中国地方は冬型の気圧配置となっています。２日は、中国地方の上空約５５００メー