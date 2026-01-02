強い冬型の気圧配置となった影響で、２日は日本海側を中心に大雪となったほか、東京都心や横浜市などで初雪を観測した。降雪は３日も各地で続く見通しで、気象庁は路面凍結による交通事故などへの警戒を呼びかけている。同庁によると、２日午後６時までの２４時間降雪量は、新潟県糸魚川市６４センチ、福井県南越前町４１センチ、鳥取県大山町３８センチなど。降雪の影響で、羽田空港と鳥取空港を結ぶ便などが欠航した。東京