長い列をつくる参拝客＝２日、伊勢山皇大神宮好天に恵まれた２日、「関東のお伊勢さま」と親しまれる伊勢山皇大神宮（横浜市西区）は初詣客でにぎわった。県内外からの家族連れらが本殿前に長い列をつくり、今年１年の無病息災や家内安全を祈った。参拝後、おみくじを引いたり、午（うま）年にちなんだ縁起物を買い求めたりしていた。周辺には飲食の出店も立ち並び、客を呼び込む威勢よい声が飛び交っていた。おみくじを引い