お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイが、２日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。学生時代を語った。山崎が進学した早稲田大学は、演劇や音楽、お笑いなどサークル活動が盛ん。「ハナコ」の岡部大や「にゃんこスター」のアンゴラ村長、ひょっこりはんらを輩出したサークルも「私が大学生の時、２０人くらいだったと思う。普通のお笑いサークルみたいな感じ」と認知していた